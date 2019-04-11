Белоруссия пригрозила перекрыть поставки российской нефти в Европу

Белоруссии придется перекрыть трубопровод, по которому осуществляется транзит нефти из России, для его ремонта. Об этом сообщил вице-премьер республики Игорь Петришенко, передает БЕЛТА. Он обосновал необходимость ремонта вопросами экологии.

Материалы по теме Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

Нефтепровод функционирует, но нуждается в дополнительном обслуживании из-за длительной эксплуатации, сказал Петришенко. По оценке инженеров, его необходимо было закрыть на ремонт еще полтора года назад. Однако тогда этого решено было не делать, чтобы не приостанавливать транспортировку нефти из России. Вместо этого обслуживание участков, которым нужен ремонт, осуществлялось в процессе его эксплуатации.

«Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним — прим. "Ленты.ру")», — сказал Петришенко. По его словам, пока не известно, сколько времени может понадобиться на необходимые ремонтные работы — это должны подсчитать инженеры и технические работники, занимающиеся эксплуатацией трубопровода.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет закрывать нефтепроводы на ремонт при необходимости, несмотря на транспортировку по ним нефти из России. Это стало ответом на запрет Москвы ввозить овощи и фрукты с территории республики. Лукашенко назвал эти ограничения со стороны России «санкциями».

Через территорию Белоруссии проходит нефтепровод «Дружба», по которому сырье из России поставляется в направлении Западной Европы. В 2018 году по нему было прокачано 60,4 миллиона тонн нефти, из которых 58,8 миллиона — поставки из России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!