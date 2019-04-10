Россия запретила белорусские груши и яблоки

Россия с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Также не исключается введение запрета на импорт клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

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По словам чиновника, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран. Он пояснил, что с 1 по 7 апреля на границе были задержаны 66 грузовиков с яблоками и грушами, которые значились как фрукты белорусского происхождения, при этом по опыту прошлых лет такая продукция заканчивалась еще зимой. «Совершенно очевидно, что это недостоверная сертификация. Мы считаем сертификаты, выданные белорусской стороной якобы на белорусскую продукцию, фальсифицированными», — заявил Данкверт.

Ранее 10 апреля сообщалось, что в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь». Дефицит спровоцировала приостановка Белоруссией с 1 апреля выдачи сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в республику из третьих стран для реэкспорта в Россию.

Минск пошел на этот шаг после того, как в марте 2019 года Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию растительной продукции транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок «санкционки».

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