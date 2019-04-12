Порошенко и Зеленский разругались в прямом эфире

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Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1». Видео опубликовано на странице передачи в Facebook.

Порошенко выступал в студии. В ответ на его предложение приехать на программу Зеленский включился в эфир по телефону и сообщил, что находится во Франции, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский заявил, что Порошенко прекрасно знает его местонахождение, потому что в аэропорт его сопровождали автомобили Службы безопасности Украины (СБУ). «Странно, что он меня приглашает в студию "1+1"», — добавил шоумен.

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Он напомнил, что пригласил главу государства на дебаты 19 апреля на стадион «Олимпийский», Порошенко согласился и принял эти условия. Зеленский напомнил, что просил соперника не называть его наркоманом и быдлом. «Это немножечко продолжается, но ничего страшного. Мы люди простые, можем принять», — отметил кандидат.

Порошенко заявил, что не следит за передвижением Зеленского. Кандидаты начали спорить и перебивать друг друга. Действующий президент призывал Зеленского иметь терпение выслушать оппонента. «Вас не перебивал народ пять лет», — подчеркнул шоумен.

Порошенко предложил сопернику провести дебаты 14 апреля. У Зеленского будет время вернуться в Киев, отметил президент. Зеленский заявил, что ждет Порошенко 19 апреля на стадионе, и повесил трубку.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, Порошенко получил в два раза меньше. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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