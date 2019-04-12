Зеленский отказался уважать Порошенко

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что не уважает действующего президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна.ua».

Зеленский отметил, что он очень терпеливый человек, однако ему не нравится, когда его оскорбляют. «Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему», — сказал он.

По мнению лидера президентской гонки, на «человеческом уровне» Порошенко «просто оскорбляет» его. «Со мной так разговаривали, и я ответил так, как посчитал нужным», — заключил Зеленский.

Ранее Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире. В ответ на предложение приехать на программу Зеленский включился в эфир по телефону и сообщил, что находится во Франции. Порошенко заявил, что не следит за передвижением Зеленского, после чего кандидаты начали спорить и перебивать друг друга.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. Зеленский набрал более 30 процентов голосов, Порошенко получил в два раза меньше. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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