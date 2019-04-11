На Украине возбудили дело после ролика со «сбитым грузовиком» Зеленским

Нацполиция Украины завела уголовное дело после распространения ролика, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Отмечается, что «полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью» кандидата. Разбирательство ведется по статье УК Украины «Угрозы или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

В сообщении указано, что полиция обратила внимание на официальное заявление штаба кандидата, фигурирующего в видеоролике. Представители команды политика рекомендуют ему усилить охрану. Данное заявление также стало основанием для возбуждения уголовного производства. МВД выясняет, кто причастен к созданию и распространению записи, а также готовит официальный запрос о ее удалении из соцсетей.

Ранее 11 апреля штаб Зеленского опубликовал смонтированный ролик, на котором лидера президентской гонки сбивает фура. На видео под названием «У каждого своя дорога» Зеленский идет по улице, затем резко вылетает фура, а после показана «дорожка» из белого вещества (намек на обвинения в адрес артиста в употреблении наркотиков от действующего президента — прим. «Ленты.ру»).

Команда Зеленского утверждает, что видео появилось вечером 10 апреля в Telegram-канале «Європейське майбутнє України» («Европейское будущее Украины»). Ссылка на этот канал приходит при регистрации на новом официальном сайте президента Украины Петра Порошенко euua.org.

Как уточняет РБК, такую ссылку действительно можно получить только при регистрации с мобильного украинского номера. Для владельцев российских номеров регистрация запрещена.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко — в два раза меньше. Второй тур намечен на 21 апреля. Согласно последним данным соцопросов, лидер предвыборной гонки по популярности опережает действующего президента на 30 процентов — за него готовы проголосовать около половины избирателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!