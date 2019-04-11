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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

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ze2019.com

Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.

«В 21:34 10 апреля на официальном Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского. Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром этого же дня», — утверждают в штабе Зеленского.

Сторонники кандидата сообщают, что 7 апреля Порошенко выложил видеообращение на своей странице в Facebook, в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на портале пользователям мгновенно приходит SMS со ссылкой на Telegram-канал «Європейське майбутнє України», где и было опубликовано данное видео.

На ролике под названием «У каждого своя дорога» Зеленский идет по улице, затем резко вылетает фура, а после показана «дорожка» из белого вещества.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, может, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... — рассуждают в штабе Зеленского. — Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану».

5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и оба оказались «чистыми». Однако бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что тестирование было «кустарным». В итоге Порошенко 10 апреля снова сдал тест на наркотики, отметив, что его оппонент не явился на анализы.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко — в два раза меньше. Второй тур намечен на 21 апреля.

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