Штаб Зеленского попросил о государственной охране

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД с просьбой об обеспечении государственной охраны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает «Интерфакс-Украина».

На брифинге Варченко рассказал, что в преддверии первого тура голосования охрана со стороны полиции была обеспечена 9 из 39 кандидатов в президенты. Их имена он не назвал. В настоящее время соответствующая просьба поступила только от Зеленского.

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О том, обращался ли по поводу охраны штаб действующего президента Петра Порошенко, не сообщалось.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

В день выборов министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявлял, что во втором туре следует ожидать витка обострения политической риторики, однако полиция готова обеспечить порядок, а ни один из кандидатов в президенты не обладает достаточным влиянием, чтобы устроить массовые беспорядки.

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