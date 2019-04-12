Германия дала Донбассу 85 миллионов евро

Правительство Германии решило выделить дополнительно 85 миллионов евро на помощь юго-востоку Украины. Об этом сообщил в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он рассказал, что деньги будут направлены на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры в Донбассе.

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По данным МИД Германии, с 2014-го по 2018 год Берлин выделил Киеву 74 миллиона евро для решения проблем на юго-востоке Украины. Отмечается, что немецкая сторона будет и дальше работать над гуманитарными проектами.

На Украине в ближайшее время может смениться президент: 21 апреля в стране пройдет второй тур выборов главы государства, в преддверии которого Порошенко, по данным социологов, уступает своему оппоненту Владимиру Зеленскому. Меркель, объясняя приглашение Порошенко в Берлин, заявила, что постоянно поддерживает связь с ним и что они неоднократно виделись на различных конференциях и мероприятиях.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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