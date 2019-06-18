В борьбе за Донбасс применят «информационное оружие»

Власти Украины вернут неподконтрольные Киеву территории Донбасса «информационным оружием», заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом во вторник, 18 июня, передает РИА Новости.

По его мнению, еще не поздно по всей территории государства разместить флаг Украины. Он добавил, что информационное оружие действеннее, чем ракеты или танки. «Так и возвращать нужно будет этим же оружием — информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны», — утверждает политик.

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Ранее 18 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил начать обмен удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или «10 на 10», чтобы приблизить окончание войны в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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