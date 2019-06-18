Киев предупредил о готовности России захватить Украину 50-летними танками

Москва разместила около 82 тысяч военнослужащих вдоль российско-украинской границы, в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь, передает УНИАН.

По его словам, в настоящий момент на границе с Украиной в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, там же идет формирование 150-й мотострелковой дивизии. «Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности», — добавил Гудзь.

Он отметил, что с 2014 года Россия вдвое увеличила военное присутствие на Крымском полуострове. Среди находящегося в регионе российского вооружения сотрудник Генштаба назвал наземные ракетные комплексы «Искандер», носители ракет морского базирования типа «Калибр», боевые самолеты и вертолеты.

Материалы по теме «Мы ненавидим вас так же, как укропов» Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в 2018 году Москва скрыто перекинула к украинской границе 250 танков Т-62, которые производились в СССР с 1962 по 1975 год; на вооружении российской армии таких танков нет.

В декабре 2018 года Украина пересчитала воюющих в Донбассе россиян. По данным командующего Операцией объединенных сил (ООС) Сергея Наева, в этом регионе находятся российские регулярные военные формирования — первый и второй армейские корпуса общей численностью около 32 тысяч человек, почти треть из них (11 тысяч человек) — россияне.

Тогда же киевские дипломаты сообщили, что на российско-украинскую границу стянуты более 80 тысяч военных из России, сотни танков и ракетные комплексы «Искандер», а в Крым перебазированы 100 самолетов Су-27 и Су-30.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после смены власти в Киеве. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Однако Москва указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском противостоянии.

Крым стал российским субъектом после референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. По официальным данным, за воссоединение полуострова с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан и свыше 95 процентов жителей Севастополя. Итоги референдума не признало большинство государств-членов ООН.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!