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Украинский генерал предложил при случае захватить часть России

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Украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал в удобный момент захватить часть России, отмечая на вопросы читателей на портале «Главред».

По его словам, Россия может потерять Сибирь и «вообще развалиться», но для этого должны «сложиться определенные условия». Киеву, по мнению генерала, надо будет воспользоваться этой ситуацией, «как Россия и поступила в 2014 году по отношению к Украине».

«В России ситуация гораздо сложнее и тяжелее. Но царям не до этого, у них свои интересы и заботы — как обогатиться и войти в историю сильным царем, альфа-самцом», — резюмировал Романенко.

В ноябре прошлого года Романенко говорил, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность «большой войны» между странами. При этом он уточнил, что военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской.

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