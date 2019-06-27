Началась встреча Медведчука с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведчука, в ходе переговоров стороны обсудили выполнение минских соглашений, снятие экономической блокады и важность принятия закона об амнистии. Также он добавил, что обратился к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении пленных в Донбассе, так как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, «для этого ничего не делает».

Пушилин в свою очередь отметил, что передача Киеву четырех пленных целесообразна. Личности пленных пока не раскрываются. «Решение вопросов безопасности в Донбассе должно сопровождаться урегулированием в политической сфере», — добавил Пушилин.

Предполагается, что освобождение пленных состоится в пятницу, 28 июня. «Это будет первым шагом для будущего обмена», — указал Медведчук.

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Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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