Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не знал о переговорах о передаче удерживаемых в Донбассе украинских граждан, которые вел глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Об этом в четверг, 27 июня, сообщил сам Медведчук, его слова приводит ТАСС.

«Офис президента (новая структура, образованная вместо Администрации президента Украины — прим. «Ленты.ру») точно не может принимать в этом участия. Знал или нет, думаю сейчас [Зеленский] узнает благодаря вам», — сказал политик.

Медведчук договорился об освобождении четырех украинцев в ходе встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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Как отмечалось, главы республик согласились на передачу пленных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли». Ожидается, что пленных освободят в пятницу, 28 июня. По словам Медведчука, это станет «серьезным сигналом для действующей власти» и позволит наладить сотрудничество между Киевом и Донбассом в сфере обмена пленными.

Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником прошла в Минске. Он заявил, что прибыл на нее с целью обсудить выполнение минских соглашений и обратиться к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении пленных в Донбассе, так как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, «для этого ничего не делает».

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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