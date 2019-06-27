Зеленский отказался понимать роль Медведчука в отношениях Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он сообщил в четверг, 27 июня, на брифинге, прямую трансляцию которого ведет УНИАН в Facebook.

«У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?» — задался вопросом украинский лидер. При этом он подчеркнул, что никогда не встречался с Медведчуком.

Ранее в четверг стало известно, что Медведчук в ходе встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договорился об освобождении четверых удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Отмечалось, что главы республик согласились на передачу пленных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли».

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При этом Медведчук пояснил, что Зеленский был не в курсе ведущихся переговоров и, вероятно, узнает о них только из сообщений СМИ.

Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником прошла в Минске. Он заявил, что прибыл на нее с целью обсудить выполнение минских соглашений и обратиться к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении пленных в Донбассе, так как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, «для этого ничего не делает».

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Журналисты, оценивая уровень влияния Медведчука, называют его «неформальным послом России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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