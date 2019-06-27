Названы имена освобождаемых в Донбассе украинских пленных

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал имена четырех украинцев, которых власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) собираются освободить из плена. Соответствующий документ депутат опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Так, первым в списке подлежащих освобождению значится 30-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Великий. Он был взят в плен в сентябре 2016 года. Осужден в 2017-м по статье 232 Уголовного кодекса ЛНР («Осуществление террористической деятельности») и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Еще один украинец — Яков Веремейчик 1986 года рождения. Из документа следует, что военнослужащего ВСУ взяли в плен в мае 2018 года. Он проходит обвиняемым по делам о геноциде (статья 440 УК ЛНР) и применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 439 УК ЛНР).

Третьим в перечне освобождаемых идет 54-летний Эдуард Михеев. Его задержали в Луганской народной республике осенью 2017 года и осудили по статье 335 УК ЛНР («Государственная измена»). Отбывает 12-летний срок в Славяносербской исправительной колонии.

34-летний Максим Горяинов, осужденный в июне по части 3 статьи 230 УК ДНР («Содействие террористической деятельности»), стал последним в списке украинских пленных, которые подлежат освобождению.

Об освобождении украинцев из плена в Донбассе договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук. В четверг, 27 июня, он провел встречу с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые согласились на передачу задержанных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли». Ожидается, что четырех украинцев освободят в пятницу, 28 июня.

Медведчук отмечал, что это станет серьезным сигналом для действующей власти и позволит наладить сотрудничество между Киевом и Донбассом в сфере обмена пленными. Президент Украины Владимир Зеленский не знал о переговорах.

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