Депутат Рады назвал гей-парады единственным достижением евроинтеграции Украины

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что стремление Украины в Евросоюз пока не дало стране никаких преимуществ, кроме возможности проведения гей-парадов. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, украинцы хотят, «чтобы Европа была в их домах, зарплатах и социальных пакетах», однако из всех преимуществ европейской интеграции Украине пока доступны лишь гей-парады. «Вот это все, к сожалению. Все, больше никаких преимуществ европейский вектор нам не дал», — отметил Рабинович.

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Также политик отреагировал на идею представителя партии «Голос» Сергея Цыгипы добавлять 20 процентов к стоимости блюд для всех посетителей ресторанов, которые потребуют меню на русском языке. «Я понимаю, что мы можем поднять страну тем, что начнем добавлять русскоязычным в меню, но а в Харькове как? В Харькове и Одессе будем тем, кто на украинском языке говорит, добавлять в стоимость? Понимаете, это сволочи, которые приходят к власти и разрушают страну», — сказал Рабинович. По его мнению, подобные инициативы являются проявлением «махрового национализма, умноженного на пещерную глупость».

20 июня Рабинович заявил, что после парламентских выборов и создания коалиции партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена распродать государственную землю и легализовать гей-браки.

23 июня в Киеве прошел Марш равенства KyivPride. Украинские националисты и радикалы перекрыли дорогу участникам мероприятия и сожгли символ ЛГБТ-сообщества — радужный флажок. Среди противников гей-парада были замечены несколько депутатов, в том числе бывший член Радикальной партии Игорь Мосийчук, а также католические капелланы, зачитывавшие молитвы. На той же улице дежурили полицейские — они следили за тем, чтобы радикалы не прорвались к участникам шествия.

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