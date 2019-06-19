Зеленского позвали на гей-парад

Представители украинского ЛГБТ-сообщества пригласили президента Украины Владимира Зеленского посетить Марш равенства KyivPride, который состоится 23 июня. Видеообращение к президенту опубликовано в официальной группе парада в Facebook.

«Уважаемый господин президент, мы поддерживаем вашу позицию, что человек является самой большой ценностью для государства. 23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш равенства и поддержал права человека?» — говорится в обращении.

Также ЛГБТ-активисты отметили, что KyivPride уже почти десять лет является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов за равные возможности для всех граждан. «Только работая плечом к плечу и уважая разнообразие, вместе построим богатую и цветущую страну», — заявили они.

Прошлогоднее шествие ЛГБТ-активистов KyivPride продлилось 20 минут и сопровождалось столкновениями с националистами из С-14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор»). Перед началом парада более 150 активистов перекрыли дорогу маршу и оказали сопротивление полиции, в итоге были задержаны 56 человек. Всего в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.

В июне 2018 года группа депутатов Европейского парламента написала письмо занимавшему тогда пост президента Украины Петру Порошенко, кабинету министров страны и депутатам Верховной Рады с призывом выйти на Марш равенства в Киеве. В обращении депутаты сожалели, что Украина перестала работать над законодательным обеспечением прав ЛГБТ-меньшинств, и указывали, что в стране фиксируются многочисленные преступления на почве ненависти.

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