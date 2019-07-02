ЛГБТ-сообщество Украины обвинило Зеленского в неуважении к европейским ценностям

Украинская организация «Киевпрайд» считает, что президент страны Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности. Об этом ее спикер Владислав Петров заявил в интервью «Українським новинам».

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По его словам, такая точка зрения возникла из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве. «Президент не принял это к сведению, не хочет участвовать в диалоге, то это его выбор. Возможно, он не разделяет всех европейских ценностей, о которых он говорит», — заявил Петров.

Он сообщил, что ЛГБТ-сообщество Украины всегда готово к сотрудничеству и диалогу, а также что они и дальше будут приглашать политиков на акции. «На данном этапе для нас очень важно, что президент и его команда понимают, что такое конституция и какие права там прописаны, что такое права человека», — подчеркнул он.

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Представители украинского ЛГБТ-сообщества приглашали Зеленского посетить Марш равенства, который состоялся 23 июня. ЛГБТ-активисты отметили, что это мероприятие уже почти 10 лет является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов за равные возможности для всех граждан. «Только работая плечом к плечу и уважая разнообразие, вместе построим богатую и цветущую страну», — заявили они.

В июне 2018 года группа депутатов Европейского парламента написала письмо занимавшему тогда пост президента Украины Петру Порошенко, кабинету министров страны и депутатам Верховной Рады с призывом выйти на Марш равенства в Киеве. В обращении депутаты сожалели, что Украина перестала работать над законодательным обеспечением прав ЛГБТ-меньшинств, и указывали, что в стране фиксируются многочисленные преступления на почве ненависти.

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