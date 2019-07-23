Партия Зеленского сохранила однопартийное большинство в Верховной Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК Украины по итогам обработки 90,89 процента голосов.

За партию главы государства отдали голоса 43,10 процента избирателей, что позволит сформировать в Верховной Раде однопартийное большинство. На втором месте закрепилась оппозиционная политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 12,94 процента.

По предварительным данным, в парламент также проходят партии бывшего президента Украина Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

Ранее сообщалось, что Порошенко планирует создать протестное движение в парламенте и в стране, добиться новых досрочных выборов и дискредитировать партию «Слуга народа». Наиболее идейно близкой бывший украинский лидер считает фракцию Вакарчука и хочет с ней объединиться.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. В голосовании приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей.

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