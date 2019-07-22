Названы основные нарушения на выборах в Верховную Раду

Основными видами нарушений на досрочных парламентских выборах на Украине стали подкуп избирателей и незаконная агитация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет избирателей Украины (КИУ).

В КИУ уточнили, что незаконная агитация имела место не только в день тишины, но и в день самих выборов. Кандидаты, которые прибегали к этому нарушению, не называются. Кроме подкупа избирателей, также имелись проблемы с нарушениями в работе участковых избирательных комиссий и окружных комиссий. КИУ пришел к выводу, что объемы и характер зафиксированных нарушений соизмеримы с теми, что были на парламентских выборах в 2014 году.

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МВД Украины оценило прошедшие выборы как в целом спокойные. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, в полиции не зарегистрировали. В день голосования составили 66 протоколов об административных нарушениях и возбудили 71 уголовное дело, из них 32 касаются незаконного использования избирательных бюллетеней, девять — подкупа избирателей, восемь — телефонных «минирований».

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 50 процентов бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 247 из 450 мандатов.

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