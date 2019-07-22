«Слуга народа» получила однопартийное большинство в Верховной Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать в парламенте однопартийное большинство. Это следует из данных ЦИК Украины по итогам обработки 50 процентов голосов.

Голосование на досрочных парламентских выборах проходило по смешанной системе — 251 кандидат проходят в Раду по партийным спискам, а 199 депутатов избираются по одномандатным округам.

«Слуга народа» набирает 42 процента голосов, что обеспечивает партии 122 места в парламенте. Еще 125 мест она получает по итогам голосования на одномандатных округах. Всего партия Зеленского получает 247 из 450 мест в парламенте. Для принятия решений требуется лишь 226 голосов.

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Самой крупной оппозиционной партией становится «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая заняла второе место на выборах, набрав 12,84 процента голосов. При этом партия не очень удачно выступила на одномандатных округах, выиграв лишь в шести из них. Партия Виктора Медведчука получает в парламенте 43 места.

Партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» победили на двух одномандатных округах каждая. В парламенте они получают 27, 25 и 20 мест соответственно. Еще 58 мест в парламенте получат представители других партий и самовыдвиженцы, победившие на своих избирательных округах.

В голосовании приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. Наиболее активно голосовали жители юго-восточных регионов страны, в то время как западные регионы проявили избирательную пассивность.

Досрочные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье, 21 июля.

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