Выборы в Верховную Раду признаны состоявшимися

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины признала прошедшие 21 июля досрочные выборы в Верховную Раду состоявшимися. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Татьяна Слипачук. По ее словам, каких-либо событий, «которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании», не произошло. «Она состоялась», — подвела итог Слипачук.

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Досрочные парламентские выборы на Украине прошли в воскресенье, 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. Наиболее активно голосовали жители юго-восточных регионов страны, в то время как западные регионы проявили избирательную пассивность.

Голосование проходило по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

По итогам обработки 48 процентов бюллетеней, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент удалось преодолеть пяти партиям. С большим отрывом на выборах лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая набирает 42,42 процентов голосов. Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» — ее поддержали 12,84 процента избирателей. Также в парламент проходят партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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