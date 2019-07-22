Названы объемы госфинансирования партий по итогам выборов в Верховную Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского в течение следующих пяти лет получит из государственного бюджета более 2,5 миллиардов гривен (около 97 миллионов долларов). Об этом пишет издание «Громадьске».

Согласно украинскому законодательству, партии, которые на парламентских выборах заручились поддержкой более двух процентов избирателей, в течение пяти лет получают от государства финансирование на партийную деятельность. Объемы финансирования зависят от уровня народной поддержки на выборах.

Опираясь на данные национального экзитпола, которые во многом совпадают с результатами выборов по итогам обработки 50 процентов бюллетеней, издание оценило объемы госфинансирования для каждой из политических сил. На него смогут рассчитывать 11 партий.

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Ежегодно партия «Слуга народа» будет получать 537 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов). Занимающая второе место «Оппозиционная платформа — За жизнь» сможет рассчитывать на 141 миллион гривен каждый год (5,5 миллиона долларов). Партии экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Европейская солидарность» и «Батькивщина» будут получать в районе 100 миллионов гривен в год каждая (3,8 миллиона доллларов). Самые маленькие объемы финансирования среди прошедших в Верховную Раду политических сил будет у возглавляемой музыкантом Святославом Вакарчуком партии «Голос» — около 75 миллионов гривен в год (2,9 миллиона долларов).

Государственное финансирование также будут получать еще шесть партий, которые не прошли в Верховную Раду, но набрали более двух процентов голосов. Речь идет о партиях «Сила и честь» Игоря Смешко (54 миллиона гривен в год или два миллиона долларов), «Оппозиционный блок» (40 миллионов гривен в год или 1,5 миллиона долларов), «Партия Шария» (38 миллионов гривен в год или 1,4 миллиона долларов), «Радикальная партия Олега Ляшко» (34 миллиона гривен в год или 1,3 миллиона долларов), «Украинская стратегия Гройсмана» (27 миллионов гривен в год или около миллиона долларов) и «Свобода» (26 миллионов гривен в год).

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 50 процентов бюллетеней, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 247 из 450 мандатов.

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