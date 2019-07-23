Партия Зеленского побила рекорд партии Януковича

Партия «Слуга народа», основанная президентом Владимиром Зеленским, получила самый большой процент поддержки на выборах в Верховную Раду за всю историю независимой Украины — после подсчета более 93 процентов бюллетеней она набирает 43,14 процента голосов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Предыдущий рекорд принадлежал Партии регионов бывшего главы государства Виктора Януковича. На выборах в 2007 году эта политическая сила набрала 34,37 процента голосов.

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«Слуга народа» побила и другой рекорд, проведя наибольшее количество мажоритарщиков в Раду, — 156. До этого наилучший результат также принадлежал Партии регионов, которая в 2013 году выиграла 113 мажоритарных округов.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, в настоящее время обработано 93,85 процента бюллетеней. Лидерство — у «Слуги народа» (43,14 процента голосов). В Верховной Раде девятого созыва партия сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 из 450 депутатских мандатов.

На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,06 процента). Также в первую пятерку вошли «Батькивщина» (8,18 процента), «Европейская солидарность» (8,12 процента) и «Голос» (5,84 процента).

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента. Голосование проходило по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов будут избраны по одномандатным округам. В голосовании приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. Окончательные результаты голосования будут объявлены до 5 августа.

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