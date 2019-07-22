Свадебный фотограф из партии Зеленского разгромил оппонента на выборах

В Запорожье депутат Верховной Рады четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от президентской партии «Слуга народа» Сергею Штепе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Почетный президент предприятия «Мотор Сич» Богуслаев набирает 32,36 процента голосов по итогам обработки 79,54 процента протоколов. У его конкурента Штепы — 43,64 процента голосов.

Согласно анкете на сайте Центральной избирательной комиссии, Штепа является временно безработным, хотя на сайтах Запорожья рекламируются его услуги как свадебного фотографа.

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Ранее стало известно, что за депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая пыталась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области, проголосовали лишь восемь человек. Всего в ее округе на выборы пришли 834 избирателя.

Досрочные выборы в Верховную Раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка на выборах составила 49,87 процента избирателей. По итогам обработки 60 процентов бюллетеней президентская партия «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 249 из 450 мандатов. Такая ситуация сложилась второй раз за всю историю независимой Украины.

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