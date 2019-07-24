ЦИК Украины подсчитал 100 процентов бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины подсчитала 100 процентов бюллетеней с досрочных парламентских выборов. Информация об этом доступна на сайте Центризбиркома.
По итогам обработки всех голосов по партийным спискам в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Первое место заняла президентская партия «Слуга народа», которой удалось набрать 43,16 процента голосов. На втором месте — партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», набравшая 13,5 процента голосов. Третье место заняла партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина», которая с небольшим отрывом смогла обойти партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». У этих партий по 8,18 и 8,1 процента голосов соответственно. Пятое место с результатом 5,82 заняла партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».
Выборы на Украине прошли по смешанной системе, поэтому по партийным спискам избирались только 225 депутатов из 450. Остальные проходят в парламент по мажоритарным спискам. Кандидатам от «Слуги народа» удалось победить в 130 одномандатных округах. Таким образом президентская партия получила в парламенте 254 места, что позволяет ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» смогла победить в шести мажоритарных округах. В новом парламенте у нее будет 43 места — на 14 больше, чем в прошлом (было 29). По два одномандатных округа удалось взять партиям Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Однако если «Батькивщина» в итоге смогла увеличить общее количество своих мандатов — с 19 до 26, то команда экс-президента сильно поредела. В новом парламенте у «Европейской солидарности» будет 25 мест, в то время как в Верховной Раде восьмого созыва его партия «Блок Петра Порошенко» контролировала 133 мандата. «Голос» Святослава Вакарчука победил в трех мажоритарных округах, всего у партии будет 20 мест в парламенте.
Кроме того, в Верховную Раду по мажоритарным округам прошли шесть представителей партии «Оппозиционный блок» и по одному депутату от партий «Единый центр», «Свобода», «Самопомощь» и «Белая Церковь вместе». Еще 47 мандатов получили самовыдвиженцы.
Всего в новом парламенте будут заседать 424 депутата. Еще 26 мест остаются вакантными — они рассчитаны на победителей из мажоритарных округов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в вышедших из Украины и воссоединившихся с Россией по итогам референдума 2014 года Крыма и Севастополя.
По закону, официальные результаты выборов будут объявлены ЦИК Украины до 5 августа.