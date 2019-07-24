ЦИК Украины подсчитал 100 процентов бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины подсчитала 100 процентов бюллетеней с досрочных парламентских выборов. Информация об этом доступна на сайте Центризбиркома.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

По итогам обработки всех голосов по партийным спискам в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Первое место заняла президентская партия «Слуга народа», которой удалось набрать 43,16 процента голосов. На втором месте — партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», набравшая 13,5 процента голосов. Третье место заняла партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина», которая с небольшим отрывом смогла обойти партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». У этих партий по 8,18 и 8,1 процента голосов соответственно. Пятое место с результатом 5,82 заняла партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

Выборы на Украине прошли по смешанной системе, поэтому по партийным спискам избирались только 225 депутатов из 450. Остальные проходят в парламент по мажоритарным спискам. Кандидатам от «Слуги народа» удалось победить в 130 одномандатных округах. Таким образом президентская партия получила в парламенте 254 места, что позволяет ей впервые за историю Украины сформировать правительство без коалиционного договора с другими партиями.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» смогла победить в шести мажоритарных округах. В новом парламенте у нее будет 43 места — на 14 больше, чем в прошлом (было 29). По два одномандатных округа удалось взять партиям Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Однако если «Батькивщина» в итоге смогла увеличить общее количество своих мандатов — с 19 до 26, то команда экс-президента сильно поредела. В новом парламенте у «Европейской солидарности» будет 25 мест, в то время как в Верховной Раде восьмого созыва его партия «Блок Петра Порошенко» контролировала 133 мандата. «Голос» Святослава Вакарчука победил в трех мажоритарных округах, всего у партии будет 20 мест в парламенте.

Кроме того, в Верховную Раду по мажоритарным округам прошли шесть представителей партии «Оппозиционный блок» и по одному депутату от партий «Единый центр», «Свобода», «Самопомощь» и «Белая Церковь вместе». Еще 47 мандатов получили самовыдвиженцы.

Всего в новом парламенте будут заседать 424 депутата. Еще 26 мест остаются вакантными — они рассчитаны на победителей из мажоритарных округов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в вышедших из Украины и воссоединившихся с Россией по итогам референдума 2014 года Крыма и Севастополя.

По закону, официальные результаты выборов будут объявлены ЦИК Украины до 5 августа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!