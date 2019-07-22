Стало известно о чрезмерном влиянии олигархов на выборы в Раду

Финансирование избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины осуществлялось под сильным влиянием олигархов. Об этом заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонссонн, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, прошедшие в стране парламентские выборы не были прозрачными из-за мажоритарного компонента избирательной системы, чрезмерного влияния олигархов, а также ангажированности СМИ. Так, крупнейшие украинские СМИ принадлежат влиятельным бизнесменам и разделены по приверженности политическим течениям. Редакторская политика этих ресурсов служит исключительно интересам их владельцев, что подрывает независимость журналистики и доверие к ней избирателей, отметил Йонссонн.

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Также он заявил, что во время избирательной кампании миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала «неравные возможности для кандидатов и недостаток транспарентности выборного процесса». При этом в целом проведение выборов на Украине с административной точки зрения «прошло успешно, все процедуры были соблюдены», отметил глава миссии.

Ранее 22 июля в Комитете избирателей Украины сообщили, что основными видами нарушений на парламентских выборах стали подкуп избирателей и незаконная агитация. Также имелись проблемы с нарушениями в работе участковых избирательных комиссий и окружных комиссий.

Досрочные парламентские выборы прошли на Украине накануне, 21 июля. По итогам обработки 70,49 процента бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,68 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

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