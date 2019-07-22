Проголосовавших за оппозицию украинцев назвали рабами

Предварительные результаты выборов в Верховную Раду свидетельствуют о том, что значительная часть украинцев готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в своем блоге.

«Их не научила история нашей страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обречены на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний готовый обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?» — написал Турчинов.

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Он отметил, что прошедшие выборы стали первыми с февраля 2014 года, когда пророссийские партии получили большую поддержку украинцев. По словам экс-секретаря СНБО, все эти политические силы олицетворяют реванш и возвращение в Россию.

Пророссийской партией на Украине называют «Оппозиционную платформу — За жизнь». Ее лидеры — Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович неоднократно встречались с высшим руководством России. Так, 10 июля украинские политики обсудили с премьер-министром Дмитрием Медведевым возможность восстановления межпартийного российско-украинского диалога, экономическое сотрудничество Москвы и Киева, а также газовый спор двух стран. Спустя неделю Медведчук приехал в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 76,34 процента бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набирая 42,77 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,99 процента), «Европейская солидарность» (8,35 процента), «Батькивщина» (8,08 процента) и «Голос» (6,12 процента).

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