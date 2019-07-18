СБУ начала преследование «пророссийских сил»

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожье начало расследование в отношении ряда представителей «пророссийски настроенных партий», которые пропагандировали идеи «федерализации». Об этом сообщает «Интерфакс».

Представителей «пророссийски настроенных партий» обвиняют в в проведении подрывной деятельности, угрожающей суверенитету и территориальной целостности Украины. Уголовное производство ведется по статьям о государственной измене и подкупе избирателей Уголовного кодекса Украины.

СБУ не сообщает личности обвиняемых, к каким «пророссийским партиям» они принадлежат и в чем заключалась их подрывная деятельность.

Ранее сотрудники СБУ во Львовской области обвинили в «пропаганде сепаратизма» авторов соцопроса. Участникам опроса предлагалось определить судьбу Галичины (исторический регион, включающий Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области современной Украины). Варианты ответа включали сохранение текущего статуса, нахождение в составе децентрализованной федеративной Украины, объявление независимости и присоединение к Польше.

В спецслужбе назвали опрос «провокацией» и «очевидным элементом вражеской пропаганды». В СБУ сочли, что проведение подобного опроса можно квалифицировать как статью УК «Посягательство на территориальную целостность Украины».

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