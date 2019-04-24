В единственной поддержавшей Порошенко области Украины обнаружили сепаратизм

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области проводят проверку по факту распространения опроса относительно возможного выхода ряда областей из состава страны или присоединения к другому государству. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

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Участникам опроса предлагалось определить судьбу Галичины (исторический регион, включающий в себя Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области современной Украины). Варианты ответа включали в себя сохранение текущего статуса, нахождение в составе децентрализованной федеративной Украины, объявление независимости и присоединение к Польше.

В спецслужбе назвали опрос «провокацией» и «очевидным элементом вражеской пропаганды». В СБУ считают, что проведение подобного опроса можно квалифицировать как статью УК «Посягательство на территориальную целостность Украины».

Факт проведения опроса признал Киевский международный институт социологии (КМИС), сообщает «Громадське». «Это сканирование настроений общества, опасных для страны, мы их просто изучаем, чтобы этого не произошло», — рассказали в общественно-аналитической компании. Обвинения в сепаратизме институт считает необоснованными. «Когда мы спрашиваем, как вы относитесь к России, там также есть вариант — "хорошо". Но это же не значит, что мы призываем хорошо относиться к врагу», — считают социологи.

В данный момент следователи СБУ проводят беседу с руководством института.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов, а действующий президент Петр Порошенко — около 24 процентов. Львовская область стала единственным регионом Украины, где Порошенко набрал большинство голосов. Ее глава Олег Синюта уже объявил о своей отставке.

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