Встречу Медведчука с Путиным назвали «мелкой политической технологией»

Встреча председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным является «мелкой политической технологией». Об этом глава поддерживающей президента Украины партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сказал в эфире политического ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1». Запись эфира доступна на YouTube.

Такими же словами он охарактеризовал поездку Медведчука в Европарламент. Разумков отметил, что он не знает, в каком качестве Медведчук провел в Страсбурге круглый стол, но отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны».

Он также отметил, что эту поездку должна рассмотреть Генпрокуратура страны, однако добавил, что сейчас такой возможности нет. «Уверен, что после 21-го (июля) в новом парламенте такая возможность у нас появится. Но для этого и прокурора, наверное, надо изменить», — сказал он.

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18 июля Виктор Медведчук приехал в Санкт-Петербург, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда российский лидер в очередной раз заявил, что полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Также он отметил, что Москва готова к поддержке любых политических сил на Украине, «если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений».

За день до этого, 17 июля, Медведчук провел в Европарламенте «круглый стол», где представил план своей партии по восстановлению мира на Украине. На сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» сказано, что политика пригласили в Европарламент депутаты, представляющие Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию.

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