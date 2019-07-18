Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте официального Киева и властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 18 июля.

17 июля контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно начнется в день парламентских выборов на Украине: 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени.

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