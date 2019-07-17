В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, перемирие начнется в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени. При этом перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным», отмечает представитель ОБСЕ.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов, комментируя достижение договоренностей, отметил, что контактной группе также удалось согласовать «дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня», передает РИА Новости.

В ДНР уже заявили о своей приверженности новому перемирию и выразили надежду, что украинская сторона не сорвет его, «как это было в предыдущие разы».

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После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта 2018-го, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта 2018-го, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа того же года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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