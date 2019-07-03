Зеленский поблагодарил США и пожаловался на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Канаде встречу со спецпредставителем президента США Куртом Волкером, на которой обсудил действия Вашингтона и Москвы. Об этом сообщает УНИАН.

Зеленский поблагодарил Волкера лично и всю администрацию президента США Дональда Трампа за все действия, которые Вашингтон предпринимает с целью помочь Украине. Он также отметил, что Украина полностью поддерживает политико-демократический путь решения конфликта в Донбассе.

В то же время в ходе переговоров с Волкером Зеленский заявил, что Россия «не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта». Он обвинил Москву в том, что Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса не удалось договориться о проведении «хлебного перемирия», а также в участившемся обстреле украинских позиций, в том числе медицинских автомобилей.

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Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после избрания Зеленского на пост президента Украины обстрел позиций ДНР со стороны ВСУ стал более интенсивным. В республике считают, что эскалация началась после посещения Зеленским линии соприкосновения, а ситуация с разведением войск в Станице Луганской является исключением из общей тенденции, сложившейся на линии фронта.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто проходит с 1 по 3 июля. В ходе этой поездки он провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, спецпредставителем США Куртом Волкером, а также принял участие в работе международной конференции по поддержке реформ на Украине.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Западные страны и Украина регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва, в свою очередь, опровергает эти утверждения.

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