Канада поставит Украине бронетехнику

Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также подтвердил, что с Украиной подписано соглашение о поставке вооружений. Его детали пока не разглашаются.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что Киев заинтересован в дальнейшем военном сотрудничестве с канадской стороной. Трюдо также отметил, что Канада продолжит работать с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Джастин Трюдо вдохновил его заниматься политикой. Он добавил, что уйти в эту сферу его мотивировали еще несколько человек.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто проходит с 1 по 3 июля. Правительственную делегацию страны возглавил первый вице-премьер Степан Кубив.

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