Зеленский вновь попросил уволить главу МИД и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.
На должность главы МИД Украины Зеленский предложил назначить Вадима Пристайко. Также он призвал народных депутатов рассмотреть указанные вопросы безотлагательно.
11 июня Зеленский подписал и внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко. Основанием для этого стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Через неделю комитет Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление главы государства не соответствующим требованиям.
Сам генпрокурор неоднократно заявлял о намерении остаться на посту, чтобы пресечь попытки сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну (речь шла о бывшем президенте Петре Порошенко и экс-секретаре СНБО Александре Турчинове, которых обвиняют в государственной измене — прим. «Ленты.ру»).
Накануне, 1 июля, Павел Климкин, не дождавшись официального увольнения, ушел в политический отпуск. Он указал, что пришло время строить настоящую политическую команду, снова намекнув на планы баллотироваться в Раду.
30 мая Зеленский внес в парламент представление на увольнение Климкина. В документе отмечалось, что президент действует на основании конституции. Позже Рада отказалась увольнять главу МИД.