Зеленский вновь попросил уволить главу МИД и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.

На должность главы МИД Украины Зеленский предложил назначить Вадима Пристайко. Также он призвал народных депутатов рассмотреть указанные вопросы безотлагательно.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

11 июня Зеленский подписал и внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко. Основанием для этого стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта. Через неделю комитет Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление главы государства не соответствующим требованиям.

Сам генпрокурор неоднократно заявлял о намерении остаться на посту, чтобы пресечь попытки сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну (речь шла о бывшем президенте Петре Порошенко и экс-секретаре СНБО Александре Турчинове, которых обвиняют в государственной измене — прим. «Ленты.ру»).

Накануне, 1 июля, Павел Климкин, не дождавшись официального увольнения, ушел в политический отпуск. Он указал, что пришло время строить настоящую политическую команду, снова намекнув на планы баллотироваться в Раду.

30 мая Зеленский внес в парламент представление на увольнение Климкина. В документе отмечалось, что президент действует на основании конституции. Позже Рада отказалась увольнять главу МИД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!