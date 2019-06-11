Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, пишет «Интерфакс-Украина».

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — сказал Рябошапка.

О скорой возможной отставке Луценко стало известно в конце мая. Тогда в пресс-службе Зеленского сообщили, что соответствующие документы уже готовятся.

При этом сам генпрокурор заявлял, что намерен остаться на своем посту несмотря ни на что, чтобы пресечь попытки «сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну» (речь шла о бывшем президенте Петре Порошенко и экс-секретаре СНБО Александре Турчинове, которых обвиняют в государственной измене — прим. «Ленты.ру»). Он также жаловался на информационные атаки со стороны команды Зеленского.

Юрий Луценко стал генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года. Он не имеет юридического образования — окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». В ходе инаугурационной речи нынешний президент Владимир Зеленский призвал Луценко уйти в отставку.

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