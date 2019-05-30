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Команда Зеленского начала готовить отставку генпрокурора Украины

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Юрий Луценко

Администрация президента Украины готовит документы об отстранении генпрокурора от должности. Заявление об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

«В администрации президента готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора», — говорится в документе.

При этом не уточняется, когда администрация планирует подать соответствующее представление в парламент. Кроме того, для увольнения генпрокурора без его заявления нужен вывод квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Ранее, 28 мая, Луценко заявлял, что планирует остаться на своем посту несмотря ни на что, чтобы пресечь попытки «сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну» (речь шла о бывшем президенте Петре Порошенко и экс-секретаре СНБО Александре Турчинове, которых обвиняют в государственной измене — прим. «Ленты.ру»).

В начале мая генпрокурор рассказал об информационных атаках на него со стороны команды Зеленского. По мнению Луценко, это происходит из-за желания нового главы государства защитить своего советника Александра Данилюка, против которого ведомство возбудило уголовное дело из-за нечестного заполнения налоговой декларации.

Луценко был назначен на свой пост бывшим президентом Петром Порошенко 12 мая 2016 года. Срок полномочий для этой должности составляет на Украине шесть лет. Луценко не имеет юридического образования, он окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». В ходе инаугурационной речи нынешний президент Владимир Зеленский призвал Луценко уйти в отставку.

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