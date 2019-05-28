Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Несовершеннолетняя россиянка отказалась от ребенка под давлением тюремщиков
В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма
Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе
Парикмахер побрил спину экстремально волосатого клиента
Сын генерала ФСБ пошел под суд за торговлю наркотиками
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Мускулистая российская теннисистка впечатлила австралийских журналистов
Сторублевки изменятся
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
Новости партнеров

Глава миссии ЕС счел генпрокурора Украины непрофессионалом

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Луценко

Глава Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас раскритиковал генпрокурора Украины Юрия Луценко за непрофессионализм. Его слова приводит «Европейская правда».

«Загляните в Facebook генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор», — заявил Ланчискас.

По его мнению, прокуратура в любой стране должна быть независимым органом, тогда как на Украине этот принцип не соблюдается, поскольку Луценко связан с политическими силами. Лакчискас считает, что следующим генпрокурором страны должен стать «профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности».

«Сейчас [в ведомстве] происходит аудит, выводы которого должны стать основным документом для дальнейших действий. Одним из них может быть очень глубокая, хорошо подготовленная переаттестация или система люстрации», — подчеркнул глава миссии ЕС.

Нынешний генпрокурор Луценко был назначен бывшим президентом Петром Порошенко 12 мая 2016 года. Срок полномочий для этой должности составляет на Украине шесть лет. Луценко не имеет юридического образования, он окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». В ходе инаугурационной речи нынешний президент Владимир Зеленский призвал Луценко уйти в отставку.

Консультативная миссия Евросоюза работает на Украине с 2014 года. В качестве ее задачи была озвучена помощь в проведении реформы правоохранительных органов. Ланчинскас, бывший полицейский из Литвы, возглавлял миссию с 2016 года. 31 мая он завершает свою работу на Украине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава місії ЄС: "Коли генпрокурор публікує у фейсбуці матеріали кримінальних справ, це – ненормально!"
Генпрокурор Украины засобирался в политику
Генпрокурор Украины назвал дела против Порошенко переписыванием истории
Генпрокурора Украины обвинили во лжи адвокату Трампа
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990

«Ненавижу социалистический строй»

Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
15:15Сегодня

Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы

15:51Сегодня

Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования

13:50Сегодня

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
13:50Сегодня

Армения согласилась на белоруса во главе ОДКБ

12:20Сегодня

Визит Зеленского привел к обострению в Донбассе

12:14Сегодня

Климкин рассказал о разрушенных планах России

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
13:07Сегодня

Генпрокурор Украины назвал дела против Порошенко переписыванием истории

10:26Сегодня

Зеленский подчинится суду в вопросе роспуска Верховной Рады

07:06Сегодня

Кличко открыл новый мост в Киеве со второго раза

Россия
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма
Москвичей предупредили о возможном торнадо
В Вестеросе появится храм РПЦ
Россияне назвали свой бюджет на отпуск
Все материалы
Мир
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру
Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе
Президент Косова объяснил задержание россиянина
Россия потребовала освобождения арестованного в Косове россиянина
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы
Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования
Порошенко станет спонсором радикалов
Армения согласилась на белоруса во главе ОДКБ
Климкин рассказал о разрушенных планах России
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Сторублевки изменятся
Бензин перестал приносить прибыль в России
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
В России добыли гигантский изумруд
Китай подчинился американским санкциям
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
Пост прокурора Москвы предложили участнику зачистки в Дагестане
Полицейский застрелил напавшего на ребенка с ножом россиянина
Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил госзащиту из-за угроз
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
Крылатые ракеты России сделают гиперзвуковыми
Раскрыт ущерб России из-за космических провалов
На дне Тихого океана нашли «разбросанные фрагменты» F-35A
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Мускулистая российская теннисистка впечатлила австралийских журналистов
Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов
Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Расходы на сборные России по футболу вдвое превысили планируемые
Нурмагомедов оседлал скакуна
Все материалы
Культура
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Самую сильную женщину Капитана Марвел окрестили токсичной феминисткой
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Лошадь укусила Джессику Честейн за грудь
Поженившиеся Потап и Настя Каменских рассказали о скандалах и ссорах
Все материалы
Интернет и СМИ
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Выяснились новые подробности о резне в редакции в Ставрополе
Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге
Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети
Разруха на месте съемок популярного реалити-шоу разозлила зрителей
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом
Невеста нашла способ «сохранить чистым» подол платья на свадьбе и была осмеяна
Названы самые распространенные ошибки в одежде мужчин и женщин
Женщина заказала сумку в сети и получила в придачу дохлую рыбу
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пилот посадил самый большой авиалайнер с разбитым стеклом и носом
SSJ-100 попросили перепроверить
Пассажир самолета попытался провезти в желудке 246 пакетов кокаина и умер
Найдены самые дешевые российские курорты
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Бородатая женщина вышла замуж за бородатого мужчину
Отец спас ребенка от смерти в пасти агрессивной пумы
Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка
Удирающий от полиции угонщик прыгнул с моста и разбился
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Ford предложил заменить людей курьеров роботами
У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
Молодые россияне бросились скупать жилье
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Дачи около Москвы стали дороже
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Все материалы