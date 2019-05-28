Глава миссии ЕС счел генпрокурора Украины непрофессионалом

Глава Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас раскритиковал генпрокурора Украины Юрия Луценко за непрофессионализм. Его слова приводит «Европейская правда».

«Загляните в Facebook генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор», — заявил Ланчискас.

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По его мнению, прокуратура в любой стране должна быть независимым органом, тогда как на Украине этот принцип не соблюдается, поскольку Луценко связан с политическими силами. Лакчискас считает, что следующим генпрокурором страны должен стать «профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности».

«Сейчас [в ведомстве] происходит аудит, выводы которого должны стать основным документом для дальнейших действий. Одним из них может быть очень глубокая, хорошо подготовленная переаттестация или система люстрации», — подчеркнул глава миссии ЕС.

Нынешний генпрокурор Луценко был назначен бывшим президентом Петром Порошенко 12 мая 2016 года. Срок полномочий для этой должности составляет на Украине шесть лет. Луценко не имеет юридического образования, он окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». В ходе инаугурационной речи нынешний президент Владимир Зеленский призвал Луценко уйти в отставку.

Консультативная миссия Евросоюза работает на Украине с 2014 года. В качестве ее задачи была озвучена помощь в проведении реформы правоохранительных органов. Ланчинскас, бывший полицейский из Литвы, возглавлял миссию с 2016 года. 31 мая он завершает свою работу на Украине.

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