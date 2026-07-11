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13:31, 11 июля 2026Экономика

Китай эвакуировал более миллиона человек из-за супертайфуна «Бави»

Reuters: Китай эвакуировал более миллиона человек из-за приближения тайфуна «Бави»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай эвакуировал более 1,8 миллиона человек из-за приближения супертайфуна Бави к крупному городу Вэньчжоу. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, даже несмотря на то что Бави продолжает замедляться и ослабевать на своем северо-западном пути над более холодными морями, тайфун по-прежнему представляет собой серьезную опасность из-за огромного объема влаги, содержащейся в его дождевых полосах, размером примерно с Францию ​​от одного конца до другого.

По данным Национального метеорологического центра, по состоянию на 08:08 по Гринвичу тайфун Бави достиг максимальной устойчивой скорости ветра 144 километра в час.

«Я немного волнуюсь, но думаю, все будет хорошо. Мы уже переживали тайфуны. Справимся», — сказал 50-летний житель Вэньчжоу Хуан Синхуань, который покупал продукты на традиционном рынке, прежде чем тот закрылся перед тайфуном.

Ранее супертайфун «Бави» прошел по Тайваню. Власти острова объявили о закрытии школ и государственных офисов в крупных городах и некоторых уездах.

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