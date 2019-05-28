Генпрокурор Украины назвал дела против Порошенко переписыванием истории

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал обвинения, выдвинутые против бывшего президента Петра Порошенко, попытками переписать историю. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

Так он прокомментировал заявление депутата от «Оппозиционного блока — За жизнь» Сергея Шуфрича, который усмотрел признаки государственной измены в приказах Порошенко и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова начать военные действия в Донбассе.

Луценко считает, что это попытка «сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну». Он указал, что бывший президент и Турчинов приказывали «стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю» (Киев считает Россию страной-оккупантом, захватившим юго-восток Украины — прим. «Ленты.ру»).

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«Я останусь [на своем посту], несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом», — заявил генпрокурор.

В своей инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Луценко должен подать в отставку вслед за главой службы безопасности Василием Грицаком и министром обороны Степаном Полтораком. Глава государства и ранее говорил, что не намерен сотрудничать с Луценко, поскольку тот является человеком Порошенко. Генпрокурор объявил, что планирует покинуть пост после досрочных выборов в Верховную Раду и заниматься политикой.

27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило против Порошенко пятое уголовное дело по заявлению юриста Андрея Портова, бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича. Оно касается возможного незаконного завладения телеканалом «Прямой». Портнов также обвиняет Порошенко в попытке узурпации судебной власти, госизмене, отмывании денег и уходе от налогов. Еще одно обвинение касается инцидента в Керченском проливе — юрист расценивает действия Киева как попытку захвата власти.

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