Зеленский попросил Раду уволить двух министров и начальника СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности страны Василия Грицака. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В представлениях отмечается, что Зеленский действует на основании Конституции. «Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — заявили в пресс-службе президента.

Кроме того, в Администрации Зеленского готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

17 мая глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке и сообщил о желании участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду.

Спустя три дня аналогичный рапорт подали начальник СБУ Василий Грицак и все его заместители. Глава Службы безопасности заявил, что принял решение об увольнении с тяжелым сердцем, поскольку видит, как поднимает голову пророссийский реваншизм на Украине.

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