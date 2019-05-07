Генпрокурор Украины пожаловался на давление со стороны Зеленского

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об информационных атаках на него со стороны команды избранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Укринформ».

По мнению Луценко, это происходит из-за желания нового главы государства защитить своего советника Александра Данилюка, против которого ведомство возбудило уголовное дело из-за нечестного заполнения налоговой декларации.

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Прокурор напомнил, что именно он направил материалы в отношении Данилюка в антикоррупционные органы, после чего советник от имени команды Зеленского начал заявлять о необходимости немедленной отставки генпрокурора. По мнению Луценко, это произошло из-за обиды Данилюка на его принципиальность.

Он подчеркнул, что не вел никаких переговоров или консультаций с представителями команды нового президента, однако готов сотрудничать с ним и общаться «на те темы, которые его интересуют». Кроме того, Луценко напомнил, что оценивать работу генпрокурора должен не президент, а парламент.

Ранее Данилюк выступил с резкой критикой деятельности Луценко на посту генпрокурора. Советник назвал его «человеком прошлого», по которому «уже принято окончательное решение». Он предложил заменить Луценко на одного из антикоррупционных активистов.

Луценко был назначен на свой пост президентом Петром Порошенко 12 мая 2016 года. Срок полномочий для этой должности составляет на Украине шесть лет. Луценко не имеет юридического образования, он окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». Ранее он заявлял, что готов продолжать работать генеральным прокурором даже в случае поражения Порошенко на президентских выборах.

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