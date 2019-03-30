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Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

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Юрий Луценко

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович. Об этом сообщил, в частности, телеканал «112 Украина».

«Раздобыл скрин неприкасаемых. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор», — написал Мельничук в Facebook. В списке указаны 13 человек: народные депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Сергей Пашинский; бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, судья Конституционного суда Александр Пасенюк, кандидат в президенты Анатолий Гриценко, певец Святослав Вакарчук, журналист Дмитрий Гордон и бывший руководитель Администрации президента Борис Ложкин.

Мельничук не уточнил, откуда он взял изображение, однако пост с аналогичным заголовком и снимком есть в открытом доступе на платформе Medium. Автор публикации (это его единственный пост на Medium), которая была сделана еще 25 марта, указывает, что изображение с данным перечнем циркулирует в сообществах в Facebook, оппозиционных действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Создатель поста также отмечает, что ему трудно поверить как в то, что такой документ мог утечь в интернет в обход администрации президента США, так и в то, что Луценко мог признаться в существовании списка «неприкасаемых» без ведома Порошенко.

По словам Луценко, Йованович передала ему соответствующий перечень во время их первой встречи в 2016 году, состоявшейся спустя некоторое время после того, как он стал генеральным прокурором. В посольстве США в Киеве это заявление назвали не соответствующим действительности и обвинили украинского генпрокурора в попытке ослабить репутацию главы американской дипмиссии. Никаких имен Луценко тогда не назвал, а надзорное ведомство отказалось раскрыть данный список; бумага, которую он все же предоставил в подтверждение своих слов, оказалась устаревшей и относящейся к другому делу.

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