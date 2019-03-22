Порошенко поддержал американского посла в Киеве

Посол США на Украине Мари Йованович имеет полную личную поддержку со стороны президента Украины Петра Порошенко. С таким заявлением в пятницу, 22 марта, выступил сам украинский лидер, слова которого приводит «Интерфакс».

Украинский лидер подчеркнул, что Киев высоко ценит отношения стратегического партнерства с Вашингтоном на основе четкой двухпартийной поддержки. «Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня. И как глава государства я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики», — сказал он.

«И в этом контексте я хотел бы отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю: она, представитель США как государства и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины, большого моего друга, имеет полную мою поддержку», — добавил Порошенко.

20 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Йованович еще в 2016 году передала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться. В Государственном департаменте США заявили, что заявления Луценко не соответствуют действительности.

Мари Йованович была назначена послом США на Украине в августе 2016 года.

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