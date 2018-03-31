Порошенко обвинили в подрыве репутации Украины

Мнение мирового сообщества об Украине сильно испорчено по вине президента Петра Порошенко. Об этом депутат Верховной Рады Евгений Мураев сказал телеканалу NewsOne.

Он отметил, что Порошенко и Украина как страна в его лице еще четыре года назад имела «огромный вотум доверия». «Сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит», — сказал Мураев.

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Депутат подчеркнул, что «это на самом деле плохо».

Мураев также негативно отозвался о работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое, по его мнению, было создано на деньги и по инициативе США. «Оно, с одной стороны, не зависит от президента, но, с другой стороны, полностью зависит от заокеанского обкома. И они будут проводить ту избирательную политику, которая будет в интересах США», — считает депутат.

В декабре 2017 года послы стран «Большой семерки» раскритиковали работу НАБУ и его руководителя Артема Сытника. Так, посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли и британский дипломат Джудит Гоф дали понять ведомству, что надо работать «тише», и подчеркнули, что бюро «нельзя впадать в политику». При этом посол США на Украине Мари Йованович не высказывала претензий к работе ведомства.

Ранее в том же месяце Украина чуть не лишилась безвизового режима с Европой из-за законопроекта, урезающего права антикоррупционных структур страны. Одним из условий введения безвиза было выполнение Киевом ряда условий. В их числе — создание системы независимых антикоррупционных структур, которые занимаются расследованием преступлений высших должностных лиц.

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