Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»

Послы стран «Большой семерки» раскритиковали работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и его руководителя Артема Сытника. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.

Как сказали собеседники издания, жестче остальных антикоррупционное ведомство критиковали посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли и британский дипломат Джудит Гоф: «Они дали понять Сытнику, что надо работать "тише"».

Так, Мингарелли на встрече с Сытником сказал, что европейские дипломаты поддерживают работу НАБУ, но ведомству, по его словам, «нельзя впадать в политику». Гоф, в свою очередь, раскритиковала Сытника за излишний пиар в работе НАБУ, пишет ТСН.

Издание отмечает, что деятельность украинского антикоррупционного бюро не критиковала посол США на Украине Мари Йованович.

В 2017 году НАБУ провело несколько громких обысков. Так, в октябре, сотрудники ведомства пришли к сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру. После обыска Аваков-младший был задержан.

Весной ведомство обыскивало офис Национального банка Украины (НБУ) из-за рефинансирования кредитов украинского «Платинум Банка». Позднее антикоррупционное бюро объявило о подозрениях в адрес руководства НБУ в растрате. После этого глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку.

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