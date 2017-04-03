Руководителей Нацбанка Украины заподозрили в растрате

Руководителей Национального банка Украины (НБУ) проверят на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в эфире телеканала «1+1», передает ТАСС.

«Мы не говорим о конкретных должностных лицах. Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство НБУ», — отметил Сытник.

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По его словам, «большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки». Он уточнил, что сумма ущерба может составить миллиарды гривен.

29 марта НАБУ провело обыски и изъятие документов в здании НБУ. По информации журналиста Александра Дубинского, следственные мероприятия связаны с рефинансированием кредитов украинского «Платинум Банка».

