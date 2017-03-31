Глава Нацбанка Украины удвоила свой доход

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заработала в 2016 году 57 миллионов гривен, или 2,11 миллиона долларов по текущему курсу (118,65 миллиона рублей). Соответствующая информация содержится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

В прошлом году Гонтарева получила зарплату в размере 1,97 миллиона гривен (около 73 тысяч долларов). Из этой суммы она выплатила НДФЛ — 359,61 тысячи гривен (13,31 тысячи долларов) и военный сбор — 29,86 тысячи гривен (1,1 тысячи долларов).

Кроме того, глава НБУ получила третий транш от продажи своей доли акций в компании ICU Holdings Limited, где была председателем совета директоров до 2014 года. На этом она заработала 52,57 миллиона гривен (почти 1,95 миллиона долларов).

Материалы по теме «Забыть это слово — "Украина"» Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную

Кроме того, в 2016 году члены семьи Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 316 квадратных метров, автомобиль Mercedes-Benz 2008 года выпуска и офисные помещения площадью 68,7 квадратного метра.

Ранее, 29 марта, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и изъятие документов в здании НБУ. С чем были связаны обыски, не сообщалось.

26 марта глава Гонтарева в интервью британскому изданию The Financial Times рассказала о том, как за время работы на этом посту она неоднократно сталкивалась с угрозами в свой адрес. «Один крупный олигарх лично угрожал мне — физически угрожал мне — даже в этом помещении», — рассказала Гонтарева, имея в виду конференц-зал в здании НБУ. Имя обидчика она назвать отказалась.

В 2015 году руководитель НБУ получила около миллиона долларов.