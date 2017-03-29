НАБУ пришло с обысками в НБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски и изъятие документов в здании Национального банка (НБУ). Об этом в среду, 29 марта, сообщает УНИАН.

«Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — сообщили в ведомстве, не уточнив, с чем могут быть связаны обыски.

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Обыски проводятся из-за рефинансирования кредитов украинского «Платинум Банка», сообщил на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский. «Как я и предупреждал, Гонтарева и Рожкова (глава НБУ и ее заместитель — прим. «Ленты.ру») доигрались с крышеванием Кауфмана (украинский бизнесмен Борис Кауфман — прим. «Ленты.ру») и его "Платинум Банка"», — пишет он.

26 марта глава Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью Financial Times рассказала о том, как за время работы на этом посту она неоднократно сталкивалась с угрозами в свой адрес.

«Один крупный олигарх лично угрожал мне — физически угрожал мне — даже в этом помещении», — рассказала Гонтарева, имея в виду конференц-зал в здании НБУ. Имя обидчика она назвать отказалась.